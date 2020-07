LG화학-SK이노 배터리 소송, 글로벌 완성차 업계 대리 공방

포드·폭스바겐 "SK이노 제재하면 전기차 생산 우려" 의견 전달

GM·오하이오, LG화학 지원 사격

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학과 SK이노베이션의 전기차 배터리 소송전이 글로벌 완성차 업체 간 대리 공방전으로 번지는 모양새다.

외신에 따르면 미국의 포드와 독일의 폭스바겐이 LG화학과 SK이노베이션 간 소송 결과에 따라 미국 내 전기차 생산에 차질을 빚을 우려가 있다는 입장을 21일(현지시간) 미국 당국에 전달했다.

양사는 5월 미국 국제무역위원회(ITC)에 제출한 서류에서 SK이노베이션이 전기차 배터리를 생산하는 데 필요한 부품을 미국으로 들여오는 것을 금지해서는 안 된다고 호소했다.

ITC는 지난 2월 LG화학이 SK이노베이션을 상대로 제기한 영업비밀 침해 소송과 관련해 SK이노베이션에 '조기패소 판결(Default Judgment)'을 내렸다. SK이노베이션은 곧바로 ITC에 이의를 제기했고 오는 10월 최종 판결 전 재검토에 들어갔다.

ITC의 10월 최종 판결에서 LG화학 승소 판결이 유지되면 영업비밀을 침해한 SK이노베이션의 배터리 셀과 모듈, 팩 등 관련 부품·소재에 대한 미국 내 수입이 금지된다.

포드와 폭스바겐이 미국 당국에 의견을 전달한 이유는 양사 모두 SK이노베이션으로부터 전기차 배터리를 공급받기로 결정했기 때문이다. 이에 따라 2022년 미국에서 전기차 생산을 목표로 관련 투자를 진행 중이다. 특히 포드는 2022년까지 모두 전기차 생산에 115억달러를 투자해 2022년에 F-150 전기차 모델을 출시할 계획이다.

폭스바겐은 SK이노베이션이 규정을 위반했더라도 조지아주에서 배터리를 생산할 수 있도록 허용해야 한다고 ITC에 요청한 것으로 전해졌다.

SK이노베이션은 현재 폭스바겐에 공급할 배터리 공장을 조지아주에 건설하고 있다. LG화학은 포드와 폭스바겐의 배터리 수요를 맞출 수 있다고 밝혔지만, 포드와 폭스바겐은 이에 부정적인 입장을 보이고 있다.

반면, LG화학과 전기차 배터리 합작사를 건설하는 GM과, 합작공장이 들어설 오하이오주는 LG화학을 지원하고 나섰다.

마이크 드와인 오하이오주 주지사는 5월 ITC에 의견서를 내고 " SK이노베이션은 LG화학의 지적 재산권을 훔쳤다"며 "이 불공정을 시정하지 않으면 미국에서 일자리를 최소 1100개 이상 창출할 LG화학의 투자가 위축될 수 있다"고 밝혔다.

GM 역시 4월 제출한 의견서에서 "지적재산·영업비밀이 철저히 보호돼야 한다"며 LG화학 편을 들었다.

LG화학도 SK이노베이션 미국 조지아주 공장 건설 현장 취업을 목적으로 불법 입국하려던 한국인 30여명이 미 당국에 적발돼 추방당한 사실과 배터리 소송 관련 증거 인멸 정황 등을 거론하며 SK이노베이션의 신뢰성을 지적하는 의견서를 최근 제출한 것으로 알려졌다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr