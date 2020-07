서울 을지로3가?여의도 등 지하철역 빈 상가 16곳 제한경쟁입찰

사회적기업·장애인기업·협동조합 등 사회적 지원 필요한 단체 대상

[아시아경제 조인경 기자] 서울 지하철역사 내 공실 상가 16곳이 저렴한 임대료 조건을 내걸고 사회적 약자인 임차인을 새로 맞이한다.

서울교통공사는 23일 '지하철 상생상가 임대 사업' 입찰을 공고한다. 임대 대상은 을지로3가역과 여의도역 등에 위치한 지하철 공실 상가 16곳이다.

입찰 자격은 사회적 약자를 지원한다는 취지를 살리기 위해 사회적기업, 장애인기업, 협동조합?사회적협동조합, 마을기업, 자활기업, 사회복지법인 등으로 제한한다.

임대료는 기존 상가 대비 50~60% 수준으로 책정했다. 계약기간은 기본 5년이며, 임차인이 원하면 5년 이내에서 연장 계약할 수 있다.

입찰은 다음달 3일까지 온라인 공매포털시스템 온비드(http:///www.onbid.or.kr)를 통한 전자?제한경쟁입찰로 진행된다. 개찰은 8월4일이다.

입찰을 원하는 대상(기업?단체)은 관련법규에 규정된 설립요건을 충족하고, 정부 관계부서가 발급한 인증서를 제출해야 한다. 입찰은 2인 이상 참여해야 유효하며, 예정가격(비공개)보다 높은 최고가 입찰자를 낙찰자로 선정한다.

김상범 서울교통공사 사장은 "지방자치단체 및 공익단체와의 별도 계약을 통해 지하철 상가를 창업카페 등으로 활용한 사례가 있다"며 "앞으로도 지하철 상가를 활성화해 긍정적인 사회적 가치를 만들어 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr