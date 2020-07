[아시아경제 조유진 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 110,000 전일대비 2,500 등락률 +2.33% 거래량 371,244 전일가 107,500 2020.07.21 15:30 장마감 close 패션부문은 연결기준 올해 2분기 영업이익이 10억원으로 전년동기대비 90% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 21일 공시했다. 같은 기간 매출액은 3770억원으로 9.4% 감소했다.

삼성물산 패션부문 관계자는 영업이익 감소 배경에 대해 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 국내 소비 위축 영향"이라고 설명했다.

코로나19 타격으로 지난 1분기 300억원대의 적자를 기록했지만 거리두기 완화와 재난지원금 사용이 맞물린 영향으로 전분기 대비로는 흑자전환했다.

