은성수 "금융사-빅테크 긴장·갈등 생산적 방향으로 이끌어야"

[아시아경제 김효진 기자] 은성수 금융위원장은 21일 빅테크(대형 정보통신 기업)와 핀테크(금융기술) 기업의 금융권 진출이 활발해지는 것과 관련해 "(기존 금융사와 빅테크 등이) 긴장과 갈등을 생산적인 방향으로 이끌어야 한다"는 생각을 밝혔다.

빅테크 등이 정부의 각종 혁신정책 등에 힘입어 금융업에 빠르게 진출하면서 기존 금융사와의 '규제 역차별' 논란이 이는 데 대한 입장으로 풀이된다.

은 위원장은 이날 오후 정부서울청사에서 열린 '금융회사, 빅테크, 핀테크와 금융산업 발전 방향' 주제의 간담회에서 이렇게 말했다.

은 위원장은 "기존 금융사들의 디지털화, 빅테크의 금융업 진출, 핀테크의 성장 등이 금융산업의 혁신과 변화의 계기가 되길 기대한다"면서 "금융권, 빅테크, 핀테크는 서로 이해하고 협력해달라"고 당부했다.

그는 또 "(금융당국이) 공정한 심판의 역할을 충실히 하겠다"면서 "(빅테크 등은) 상호주의 아래에서 공정한 경쟁에 나서면서 기존 금융법 체계에서 축적돼 온 규제와 제도를 수용해 나갈 필요가 있다"고 말했다.

은 위원장은 이어 "빅테크와 핀테크는 금융보안과 소비자보호를 항상 유념하고 비금융업무와의 이해상충 방지에도 노력해주기 바란다"고 했다.

은 위원장은 아울러 "디지털 금융환경에서 금융혁신과 소비자 편익 증대를 위한 최적의 전략이 무엇일지 다시 한번 고민해 볼 시점"이라며 "공정경쟁과 규제차익 측면에서 불합리한 규제나 제도가 있다면 함께 논의하겠다"고 말했다.

금융위는 금융권과 핀테크, 빅테크가 함께 논의할 수 있는 협의체를 3분기 중 구성해 운영할 방침이다.

금융권에서는 정태영 현대카드 대표, 한동환 KB국민은행 부행장 등이, 빅테크 및 핀테크 업계에서는 류영준 카카오페이 대표, 최인혁 네이버파이낸셜 대표, 이승건 비바리퍼블리카 대표 등이 참석했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr