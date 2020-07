박원순 피해자 측 내일 2차 기자회견…'피소 유출 의혹' 풀릴까

박원순 피해자 측 이르면 22일 추가 기자회견 전망

피소사실 유출 의혹 등 주요 쟁점

[아시아경제 송승윤 기자] 고(故) 박원순 전 서울시장을 성추행 혐의로 고소한 피해자 측이 이르면 22일 추가 기자회견을 열 것으로 보인다.

피해자의 변호를 맡은 김재련 변호사는 21일 오전 9시께 법무법인 온·세상 사무실 앞에서 취재진과 만나 "이번주 기자회견을 하겠다. 불필요한 오해가 나오는 부분도 있어 (언론에서) 궁금해하는 추가적인 사실을 준비하려고 한다"고 말했다. 김 변호사는 2차 기자회견 날짜는 정해졌지만 장소와 시간은 아직 확정되지 않았다고 전했다.

그는 또 고 박 전 시장의 피소 유출 의혹의 핵심인 임 특보가 전날 밤늦게 경찰 조사를 받은 것과 관련해 "어떤 경로로 그분이 알게됐는지 반드시 밝혀져야 하기 때문에 수사에 적극 임했어야 한다"고 촉구했다.

앞서 고 박 전 시장 피해자 측은 지난 13일 서울 은평구 한국여성의전화 사무실에서 서울시장에 의한 위력 성추행 사건 기자회견을 개최한 바 있다. 16일에는 보도자료를 통해 서울시 진상규명 조사단 발표에 대한 입장을 내고, 서울시장 비서실에서 그동안 이뤄진 성추행과 묵인·방조 정황 등을 공개한 바 있다.

2차 기자회견에선 임순영 서울시 젠더특보를 둘러싼 피소 사실 유출 의혹 등 1차 기자회견 이후 추가로 나온 의혹들에 대한 피해자 측 입장이 주로 다뤄질 것으로 보인다. 아울러 향후 성추행 고소 사실에 대한 판단을 어느 기관에서 어떻게 받을 지에 대한 계획도 나올 전망이다.

