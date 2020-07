리얼라엘 X 세포라 '팝업스토어', 스쿠 '페이셜 골격 마사지'

[컬처&라이프부 최정화 기자] ▷컨템포러리 뷰티 브랜드 '스쿠'가 간킨마사지 전용 제품 골격 페이셜 마사지 크림인 '디자이닝 마사지 크림'을 새롭게 선보인다. 더불어 피지와 각질을 제거해 피부를 산뜻하게 정돈해주는 '클래리파잉 토너'도 함께 출시한다. ▷전 제품이 비건인 클린뷰티 브랜드 '리얼라엘'이 세포라에서 오는 9월까지 뷰티 팝업스토어를 운영한다.

SUQQU(스쿠), ‘디자이닝 마사지 크림’ X '클래링파잉 토너'

컨템포러리 럭셔리 뷰티 브랜드 SUQQU(이하 ‘스쿠’)가 간킨마사지 전용 제품 ‘디자이닝 마사지 크림’을 새롭게 출시한다.

‘간킨마사지(GANKIN MASSAGE)’는 본인의 손질과 테크닉만으로 전문 에스테틱 효과를 경험할 수 있는 스쿠만의 독자적인 페이셜 골격 마사지다. ‘디자이닝 마사지 크림’은 마사지 동작에 맞춰 텍스처가 변화하는 ‘리치핏 처방’을 반영했다. 크림 제형이 점차 오일화되어 보다 매끄럽게 롤링할 수 있다. 텍스처의 변화와 함께 향도 변화한다. 도포 시에는 상쾌한 향을, 마사지 후반에는 싱그러운 향을 경험할 수 있으며, 닦아낸 후에는 엄버, 세다, 머스크의 깊이있는 향을 느낄 수 있다.

한편, 모든 스킨케어 첫 단계에 사용해 피부를 산뜻하게 정돈해주는 ‘클래리파잉 토너’도 새롭게 선보인다. 피지와 잘 섞이는 성분 함유로 불필요한 피지 노폐물과 각질을 말끔하게 제거하고, 보습 성분을 강화해 건조함 없이 촉촉하고 부드럽게 가꿔준다. 특히 ‘디자이닝 마사지 크림’으로 마사지 후, 클래리파잉 토너로 닦아내주면 보다 건강한 피부 바탕을 완성해준다.

클린뷰티 '리얼라엘' 세포라에서 뷰티 팝업스토어 전개

우먼 웰니스 브랜드 ‘라엘’의 클린 뷰티 브랜드 ‘리얼라엘’이 오는 9월까지 세포라 대표 매장 파르나스몰점과 롯데월드몰점에서 클린 뷰티 팝업 스토어를 운영한다.

리얼라엘은 미국 아마존 생리대 분야 1위 브랜드 라엘이 지난 3월 출시한 뷰티 브랜드로 클렌저, 토너, 세럼, 크림, 미스트 등의 스킨케어 라인을 선보이고 있다. 세포라 클린 뷰티 팝업 스토어를 통해 선보이는 제품은 ‘데일리 오일 투 폼 클렌저’, ‘굿 케미 세럼’ 등 총 7종이다.

리얼라엘의 전 제품은 동물성 성분 무첨가, 동물실험 반대, 전 제품 약산성 유지, 저자극 테스트 임상 완료 등의 브랜드 핵심 원칙을 반영해, 유해 성분을 최소화하고 피부가 필요로 하는 가장 자연스러운 성분만을 담은 것이 특징이다.

최정화 기자 choijh@asiae.co.kr