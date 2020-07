포스코인터내셔널, 임직원 걷기 캠페인으로 3000만원 기부

초록우산어린이재단에 기부금 3000만원 전달

[아시아경제 김지희 기자] 포스코인터내셔널은 임직원들의 걷기 캠페인으로 마련한 기부금 3000만원을 초록우산어린이재단에 전달했다고 21일 밝혔다.

포스코인터내셔널은 지난 20일 인천 송도 본사에서 주시보 포스코인터내셔널 사장, 신정원 초록우산어린이재단 인천지역본부장 등이 참석한 가운데 기부금 전달식을 개최했다. 포스코인터내셔널은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 외부 활동이 자제되는 등 운동이 어려운 상황이라는 점을 고려해 직원들의 건강 증진을 도모하는 동시에 지역사회의 어려움 극복에 힘을 보태고자 ‘어린이들에게 꿈을 선물하는 희망의 1억보 걷기 캠페인’을 진행했다.

지난 5월과 6월 두 달 간 진행된 캠페인에는 모바일 걷기 앱을 통해 임직원 약 870명이 참여했다. 이를 통해 목표인 1억보를 뛰어넘는 3억6000보의 걸음이 모여 3000만원을 기부하게 됐다.

기부금은 초록우산어린이재단을 통해 포스코인터내셔널이 위치한 인천 연수구의 지역아동센터 13곳에 전달된다. 전달된 금액은 아동센터의 예체능 교육에 투입돼 아동들의 정서적 발달을 지원하는데 사용될 예정이다.

아울러 포스코인터내셔널은 임직원들의 자발적인 참여를 독려하고 기부 문화를 조성하고자 걸음 수 상위에 오른 임직원들을 소개하는 이벤트도 전개했다. 캠페인에 참여한 유상희 사원은 "캠페인 덕에 가족, 친구들과 함께 공원을 걸으면서 지역사회의 어려운 아동들에게 도움을 주고 몸과 마음이 따뜻해지는 시간을 보낼 수 있었다"며 "코로나19로 직접 봉사활동을 하기 힘든 상황에서 회사를 통해 마음을 전달할 수 있어 뜻깊다"고 밝혔다.

한편 포스코인터내셔널은 코로나19 확산을 막기 위해 지난 2월에는 연수구 지역아동센터 소속 아동 400여명에게 마스크와 손세정제를 전달했다. 이어 3월에는 포스코그룹의 의료구호물품 전달, 방역 및 예방활동에 동참해 2억원을 출연한 바 있다.

