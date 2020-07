통합당 "文대통령, 이제라도 그린벨트 교통정리 나서 다행"

[아시아경제 이지은 기자] 개발제한구역(그린벨트)를 해제하지 않겠다고 밝힌 문재인 대통령에 대해 미래통합당이 "이제라도 교통정리에 나서 다행"이라고 밝혔다.

김은혜 통합당 대변인은 20일 논평을 통해 "이제라도 나선 교통정리, 다행이라고 생각한다"며 이같이 밝혔다.

그는 "이제 다른 사안도 용기를 내주기 바란다. 특히 부동산정책 주무장관이 누구인지 문 대통령은 차제에 분명히 정리해 달라"며 "청와대 정책실장의 말을 총리가 뒤집고 부총리의 말이 떨어지기 무섭게 국토부가 뒤집는 정부다. 법무부 장관까지 난장판에 뛰어들었다"고 지적했다.

김 대변인은 "서로 운전자가 되겠다며 운전대 쥐고 씨름하는 통에 갈팡질팡 부동산 정책, 죄 없는 국민만 치이게 될 것"이라며 "절규하는 국민들 조세 저항운동은 불길이 이는데 '중재자' '컨트롤타워' 선호하는 청와대는 이상하게 조용하다"고 꼬집었다.

연일 페이스북을 통해 부동산 관련 의견을 쏟아내는 추미애 법무부 장관도 저격했다. 김 대변인은 "국무위원이 소셜네트워크서비스(SNS)로 정치할 시간에 대통령은 '긴급 부동산 국무회의'라도 소집해달라"며 "부동산 무정부 상태. 이대로 방치해선 안 된다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr