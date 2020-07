삼성SDS-성균관대, AI인재 양성에 '맞손'

[아시아경제 부애리 기자] 삼성SDS가 성균관대와 디지털 트랜스포메이션(디지털 전환) 추진을 위한 산학협약을 체결했다.

20일 삼성SDS에 따르면 양측은 인공지능(AI) 인재 양성을 위해 공동으로 교육 프로그램을 개발하고 클라우드 등 디지털 신기술 분야 선행 기술을 확보하기 위해 공동연구를 수행할 계획이다.

성균관대는 삼성SDS의 빅데이터 분석 기반 통합 AI 플랫폼 '브라이틱스'와 AI 업무 자동화 솔루션 '브리티 RPA', 'SDS 클라우드' 등을 활용해 행정 선진화를 추진한다.

또 삼성SDS의 데이터 분석 전문가 교육·인증 프로그램인 'ProDS'를 도입해, 향후 데이터 분석 전문가를 양성할 계획이다.

홍원표 삼성SDS 대표이사는 "삼성SDS의 핵심기술과 플랫폼 역량을 활용해 대학의 디지털 트랜스포메이션에 기여하고, 디지털 경제를 선도할 인재양성을 위해 노력하겠다"고 말했다.

신동렬 성균관대 총장은 "성균관대의 우수한 연구역량과 삼성SDS의 디지털 신기술을 결합해 교육, 연구, 행정 전반을 혁신하고 글로벌 AI 선도대학으로 발전시키겠다"고 말했다.

