수도권 박물관·미술관·도서관 등 공공시설 20일부터 운영 재개

[아시아경제 이동우 기자] 20일부터 수도권의 박물관·미술관·도서관 등 공공시설이 다시 문을 연다. 다만 입장 인원은 수용인원의 최대 30% 범위로 제한한다.

보건복지부 중앙사고수습본부(중수본)는 19일 중앙재난안전대책본부에 이같은 내용의 '수도권 방역 강화조치 조정방안'을 보고했다고 밝혔다.

이번 조정안에 따라 수도권의 박물관, 미술관, 도서관 등 공공시설은 문을 여는 것은 지난 5월29일 이후 한 달 보름여 만이다.

다만 좁은 공간에 다수 인원이 몰리는 것을 방지하기 위해 입장 인원을 제한하고 확진자가 발생했을 때 역학조사를 위한 전자출입명부를 도입해야 한다. 또 입장객은 마스크를 착용하는 등의 방역수칙을 준수해야 한다.

시설별로 보면 중앙박물관, 민속박물관, 역사박물관, 한글박물관, 현대미술관(과천, 서울, 덕수궁), 중앙도서관(중앙, 어린이청소년), 장애인도서관 등 10개 기관은 수용인원의 최대 30% 범위 안에서 입장을 허용한다. 이 기관들은 예약제를 시행하고 시간당 이용 인원의 10% 범위 내에서 현장 신청을 받아 특정 시간에 많은 사람이 몰리지 않게 조정해야 한다.

국립중앙극장, 국립국악원(본원), 정동극장, 예술의전당, 국립극단(명동예술극장, 백성희·장민호 극장, 판), 대학로·아르코 극장 등 8곳은 수용 인원을 50%로 제한해 기획공연과 민간대관을 할 수 있다. 국립고궁박물관도 일일 이용객을 최대 1천명까지 받을 수 있고 궁궐과 왕릉을 개방한다.

다만 감염 위험이 높은 유흥주점, 노래연습장 등 '고위험시설' 12곳에 대한 집합제한 조치와 방역수칙 준수 의무화는 계속 유지된다. 수도권 방역강화 조치대상이었지만 고위험시설에는 속하지 않는 PC방, 300인 미만 소형학원 등에 대한 방역수칙 의무화 여부는 각 지방자치단체가 판단해 결정할 수 있도록 조치했다.

정부와 지자체는 운영 재개 시설에 대해 안전한 시설 이용이 가능한지 방역 조치 상황을 상시 점검할 계획이다.

