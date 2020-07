LH, 지역경제 상생 위해 성과급 일부 온누리상품권으로 지급한다

[아시아경제 이춘희 기자] 한국토지주택공사(LH)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 어려움을 겪는 지역 경제와의 상생을 위해 올해 성과급의 일부를 온누리상품권으로 지급한다.

LH는 지역경제를 돕기 위해 지난해 공공기관 경영실적평가 결과에 따라 지급되는 직원 성과급의 일부를 온누리상품권으로 지급한다고 17일 밝혔다.

이번 대체 지급에는 노사의 합의가 배경이 됐다. LH 노사는 공공기관의 사회적 책임을 다하고자 성과급의 일부를 상품권을 받는 데 적극 동참키로 합의했다. 이로써 대체 지급되는 온누리상품권은 약 20억원 규모로 코로나19로 침체된 전통시장에서 쓰이는 등 지역경제 활성화에 기여할 전망이다.

앞서 변창흠 사장을 포함한 LH 임원급 직원 15명은 코로나19 극복을 위해 지난 4월부터 4개월 간 자발적으로 급여의 일부를 모아 1억2000만원의 기부금을 마련했다. 기부금은 절반인 6000만원씩 재단법인 한국사회가치연대기금을 통해 소규모 사회적경제기업의 지원과 주거복지재단을 통해 취약계층 지원에 쓰일 계획이다.

이외에도 LH는 영구임대주택 임대료 6개월 납부 유예, 임대산단 및 상가 임대료 인하, 화훼농가 지원 및 동네식당 살리기 프로젝트 등 다양한 지원 방안에 힘써왔다. 특히 올해 약 24조원의 사업비 투자계획을 비롯해 코로나19로 인한 공사 중단시 계약기간과 금액 조정 등 건설사업 분야 경제위기 극복을 적극 지원 중에 있다.

변창흠 사장은 "코로나19 위기 고통분담을 위해 임원 급여 반납과 성과급 상품권 대체 지급에 동참하기로 했다"며 "앞으로도 국민의 삶과 함께하는 든든한 국민 생활 파트너로서의 역할을 다하도록 노력하겠다"고 말했다.

