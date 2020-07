코로나19로 친구 잃은 조수미, 추모곡 발매 "그래도 삶은 기적"

[아시아경제 박병희 기자] 소프라노 조수미가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 세상을 떠난 친구를 위로하는 마음을 노래한 디지털 싱글 '삶은 기적(Life Is a Miracle)'을 15일 정오에 발매했다.

조수미는 최근 가까운 친구가 코로나19로 젊은 나이에 세상을 떠났다며 이는 이번 디지털 싱글 발표 계기가 됐다고 밝혔다. 그는 "사랑하는 사람을 떠나보낸 슬픔과 아쉬움까지 어루만지고 이 노래로 펜데믹(세계적 대유행) 상황에서 어려움과 고통과 공허함을 느끼는 사람들 모두 다독이고 싶었다"고 말했다.

이탈리아 출신 작곡가 겸 가수 페데리코 파치오티가 곡을 써주고 조수미와 함께 노래도 했다. 파치오티는 조수미가 부른 2018 평창 동계 패럴림픽의 공식 주제가 '평창, 이곳에 하나로(Here As ONE)'의 작곡자다. 이탈리아의 피아니스트 조반니 알레비도 녹음 작업에 함께 참여했다.

곡은 '우리가 함께 할 수 있음이 기적, 삶 자체가 기적'이라는 가사로 힘든 시기를 겪는 이들에게 전하는 따뜻한 위로를 전한다.

조수미는 이번 디지털 싱글의 수익금을 모두 기부할 예정이다. 이탈리아에서 생긴 수익금은 바이러스 퇴치와 암 치료를 위해 애쓰는 베로네시 재단에, 한국 내 수익금은 이화여자대학교 의료원에 기부될 예정이다. 조수미는 "특히 우리 삶의 심장과도 같은 어머니와 여성들을 노래로 위로하고 싶었다"고 전했다.

