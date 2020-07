위니아대우, '클라쎄 컬러글라스' 양문형냉장고·김치냉장고 출시

[아시아경제 이기민 기자] 위니아대우가 새로운 패밀리가전 라인 ‘클라쎄 컬러글라스’의 양문형 냉장고와 김치냉장고 제품을 처음으로 선보인다고 16일 밝혔다.

클라쎄 컬러글라스 양문형 냉장고는 컬러글라스 디자인과 내부 밝기 등을 고려한 2 way LED 등 사용자의 편의성을 높인 것이 특징이라고 위니아대우는 설명했다.

이 냉장고 냉동실 도어에 트위스트 아이스메이커를 탑재해 소비자가 얼음을 쉽게 만들 수 있도록 했다. 만들어진 얼음은 포켓에 바로 보관 가능해 위생적이며 분리가 쉬워 세척도 편리하다.

화장품이나 유제품 등을 전문적으로 보관하고 쉽게 꺼내 쓸 수 있는 멀티 포켓도 소비자의 편의성을 높여준다. 야채실 케이스에는 바이오 소재를 적용해 음식물 냄새를 잡아주며 식품은 신선하게 보관해, 보다 쾌적하게 사용할 수 있다.

양문형 냉장고와 함께 출시된 클라쎄 컬러글라스 김치냉장고는 3도어 스탠드형 제품으로 김치숙성, 보관기술, 신선기능을 강화했다고 위니아대우는 밝혔다.

소비자 입맛에 맞춘 김치맛을 구현해주는 김치 익힘 모드를 적용했으며, 빠른 익힘 모드를 통해 갓 담근 김치도 3일 만에 숙성해준다. 강·중·약 3단계 온도 조절 기능으로 김치맛을 지키며 오랫동안 보관할 수 있다.

스마트 입체 냉각 시스템을 적용해 5분마다 냉기를 순환시켜준다. 따라서 저장실 별 냉각기가 독립적으로 온도를 제어해 냉기 손실은 최소화하고 저장실 간 냄새 섞임도 방지해준다. 각각의 저장실에 탈취 기능을 강화한 프레쉬 케어 솔루션 항균탈취시스템도 적용됐다.

뿐만 아니라 칸마다 냉장과 냉동기능을 자유롭게 선택할 수 있어 김치 외에도 쌀과 야채, 육류 등 다용도로 저장할 수 있고 전문 보관 모드를 통해 재료 고유의 맛을 지켜준다.

이 김치냉장고는 서랍을 끝까지 열 수 있는 3단 레일, 문을 열고 닫을 때 냉기 손실을 막아주는 스마트 냉기커버와 캔 음료 등을 깔끔하게 보관할 수 있는 스마트케이스를 탑재해 편리함을 더했다.

위니아대우 관계자는 “클라쎄 컬러글라스는 고유의 개성을 중시하는 소비자들의 다양한 라이프 스타일을 중점에 두고 개발된 라인업”이라며 “가전제품의 본질인 편리함에 세련된 감성적인 디자인을 더해 소비자에게 많은 사랑을 받게 될 것이라 기대한다”고 밝혔다.

700ℓ 양문형 냉장고와 300ℓ 스탠드형 김치냉장고는 출하가 기준 170만원대로 각각 화이트핑크와 베이지 블루그레이 색상 2종씩 출시됐다.

