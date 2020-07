"17개 세계도시 변화상 통해 서울의 미래 모색"

‘2019 서울도시건축비엔날레’ 리뷰전 '행동하는 도시들' 14일 개막

[아시아경제 임온유 기자] 서울시가 지속가능성, 도시재생, 교통 등 서울과 비슷한 이슈가 있는 17개 세계도시의 역동적인 변화상을 재조명해 서울의 현재를 짚어보고 미래를 모색하는 전시를 연다.

서울시는 ‘2019 서울도시건축비엔날레’ 리뷰전인 '행동하는 도시들(City as Verb)'이 14일 서울도시건축전시관에서 개막했다고 16일 밝혔다. 이 전시는 오는 9월20일까지 약 70일 동안 만날 수 있다. 존 홍 서울대학교 건축학과 교수가 총괄 기획했다.

이번 전시는 지난해 서울도시건축비엔날레 후속전시다. 당시 도시전에 참여했던 80여개 도시 가운데 서울시와 비슷한 현안을 가진 17개 도시(5대륙)를 선별해 이들의 작품을 재해석, 서울시 정책에 연계·반영할 수 있는 시사점을 모색한다.

행동하는 도시들에서는 세계도시가 어떻게, 그리고 얼마나 역동적으로 변화 하고 있는지 각 도시별 실제 사례를 볼 수 있다. 덴마크 코펜하겐은 전 세계적 이슈인 기후변화, 탄소 배출 등에 주목해 녹색건축물 같은 지속가능한 건축 방식을 시도하고 있다. 스위스 취리히는 1인가구 증가에 대응해 대규모 주택단지 개발 대신 소규모 건물을 네트워크로 연결하는 주택협동조합을 통해 주거문제 해결에 나서고 있다. 미국 로스앤젤레스는 전동킥보드 같은 소형 교통수단 등을 도입하여 교통문제를 해결하는 미래상을 그려본다.

코로나19로 인해 현장관람인원은 사전예약제로 운영된다. 관람인원 제한에 따라 큐레이터가 직접 설명하는 전시 해설영상을 제작, 누구나 쉽게 온라인으로 관람할 수 있도록 했다.

전시와 더불어 세계적인 도시건축 전문가와 주한 대사가 참여하는 수요 세미나가 동시통역으로 진행되며 유튜브 생방송으로 시청할 수 있다.

전시 및 세미나 일정과 사전 관람예약 등 자세한 사항은 홈페이지 또는 서울도시건축전시관으로 문의하면 된다.

