진안군의회, 신갑수 전반기 의장에 공로패

제263회 임시회 14일부터 23일까지 10일간

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 전북 진안군의회는 14일 제263회 임시회 제1차 본회의에 앞서 신갑수 의원에게 공로패를 전달했다.

신갑수 의원은 제8대 진안군의회 전반기 의장으로 재임하면서 지역발전과 군민의 복리 증진 및 주민 주권의 지방자치시대를 열어가는 데 헌신적으로 노력해 진안군의회로부터 공로패를 받았다.

신갑수 의원은 “군민들과 동료의원님들의 격려와 응원이 있었기에 의장으로서의 임기를 무사히 마칠 수 있었다”며 “후반기에도 군민들이 행복한 삶을 영위할 수 있도록 의정활동에 최선을 다하겠다”고 감사를 전했다.

한편 군의회(의장 김광수)는 14일부터 23일까지 10일간의 일정으로 제263회 임시회를 연다.

이번 임시회에서는 2020년도 군정 주요업무 상반기 추진 상황 및 하반기 계획 청취, 예산결산특별위원회 구성의 건과‘진안군 여성농어업인 육성지원 조례안’을 비롯한 조례안 등의 안건이 처리될 예정이다.

