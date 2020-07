코스피, 기관·외인 순매도에 소폭 하락 마감… 코스닥 약보합

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 기관과 외국인의 순매도에 소폭 내리며 장을 마감했다. 코스닥 지수 역시 약보합으로 마쳤다.

14일 코스피는 전일 대비 2.45포인트(0.11%) 하락한 2183.61로 마감했다. 이날 하락 출발한 코스피는 오후 한때 2160선까지 내리며 약세를 보였으나 장 후반 하락폭을 줄이며 2180선을 유지하며 장을 마쳤다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 기관과 외국인 투자가가 각각 3811억원, 394억원 순매도했다. 반면 개인 투자자는 4191억원 순매수했다.

업종별로는 통신업(1.37%), 종이,목재(0.59%), 운송장비(0.54%) 등이 올랐고, 의료정밀(-2.00%), 서비스업(-1.82%), 섬유,의복(-1.17%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에선 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,340,000 전일대비 40,000 등락률 +3.08% 거래량 42,148 전일가 1,300,000 2020.07.14 15:30 장마감 close (3.08%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 210,000 전일대비 5,500 등락률 +2.69% 거래량 547,197 전일가 204,500 2020.07.14 15:30 장마감 close (2.69%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 1,000 등락률 +0.93% 거래량 291,886 전일가 108,000 2020.07.14 15:30 장마감 close (0.93%), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 217,500 전일대비 2,000 등락률 +0.93% 거래량 374,745 전일가 215,500 2020.07.14 15:30 장마감 close (0.93%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 53,800 전일대비 400 등락률 +0.75% 거래량 14,195,933 전일가 53,400 2020.07.14 15:30 장마감 close (0.75%) 등이 상승한 반면 NAVER(-3.37%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 343,000 전일대비 9,000 등락률 -2.56% 거래량 1,203,798 전일가 352,000 2020.07.14 15:30 장마감 close (-2.56%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 534,000 전일대비 13,000 등락률 -2.38% 거래량 438,231 전일가 547,000 2020.07.14 15:30 장마감 close (-2.38%), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 946,000 전일대비 19,000 등락률 -1.97% 거래량 90,894 전일가 965,000 2020.07.14 15:30 장마감 close (-1.97%) 등은 하락했다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 3종목을 포함해 356종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 477종목은 내렸다. 70종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수도 약보합으로 장을 마쳤다. 이날 하락 출발한 코스닥 지수는 오후 들어 상승 전환하는 등 780선을 회복하기도 했으나 장 후반 하락 전환하며 전 거래일 대비 2.80포인트(0.36%) 내린 778.39로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 코스피시장과 마찬가지로 기관과 외국인 투자가가 각각 552억원, 501억원 순매도한 반면 개인 투자자는 1239억원 순매수했다.

업종별로는 정보기기(3.80%), 출판,매체복제(1.14%), 오락,문화(1.10%) 등이 올랐고, 비금속(-2.25%), 기타제조(-2.16%), 통신서비스(-1.84%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 리노공업(7.25%), 씨젠(1.61%), 에이치엘비(0.83%), SK머티리얼즈(0.74%) 등이 상승했다. 반면 제넥신(-4.07%), 에코프로비엠(-2.91%), 콜마비앤에이치(-2.90%), 셀트리온제약(-1.32%) 등은 하락했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 5종목을 포함해 505종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 724종목은 내렸다. 110종목은 보합을 기록했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr