[클릭 e종목]"디케이락, 수소충전소용 초고압 밸브 하반기 개발 완료 기대"

[아시아경제 유현석 기자] KB증권은 디케이락에 대해 하반기 수소충전용 초고압 밸브 개발 완료가 기대된다고 14일 밝혔다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않있다.

임상국 KB증권 연구원은 "수소충전소용 핵심부품인 700bar급 초고압 밸브 국산화를 진행 중으로 하반기 개발 완료가 예상된다"며 "수소 전기차 및 수소 충전소, LNG 추진선박, 벙커링 기자재 등 친환경 신성장 제품 라인업이 매력적"이라고 평가했다.

그는 "반도체 생산설비 피팅, 밸브 공급도 성장 모멘텀이다. S사, H사 벤더 업체로 매출이 증가하고 있다"며 "2019년 43억원에서 2020년에는 60% 이상 매출 증가가 기대된다"고 설명했다.

디케이락은 1분기 매출액 176억원, 영업익 14억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출액은 5.8% 증가한 것이나 영업익은 35.5% 감소했다. 그는 "코로나19에도 불구하고 매출액은 고객 다변화 및 중동, 인디아 지역 업황 회복으로 선전했다"며 "다만, 수익성이 좋은 미국, 러시아 법인 매출 감소가 영업이익 감소로 이어졌는데 2분기는 1분기 대비 큰 폭의 실적 개선이 기대된다"고 강조했다.

