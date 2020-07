황범석 롯데百 대표, 코로나 위기 속 中企 협력사에 감사 서신

초복 맞아 수박도 전달

[아시아경제 차민영 기자] 롯데백화점은 오는 16일 초복을 맞아 황범석 백화점 사업부 대표의 감사 서신과 함께 370개의 중소 파트너사에 수박 750통을 전달한다고 14일 밝혔다.

이번 초복 선물은 코로나19의 어려움을 함께 극복하고 최근 동행 세일을 함께 준비한 파트너사들에 대한 감사의 의미를 담고 있다.

최근 롯데백화점은 동행 세일이 분위기 반전에 성공하면서 매출이 4% 신장하기도 했지만, 상반기 전체 매출은 전년 동기 대비 12% 역신장했다. 파트너사들도 매출과 재고 소진에 어려움을 겪었다.

황범석 대표는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 대내외 어려움 속에서도 흔들림 없이 각자의 자리를 지켜주신 파트너사 임직원분들께 진심으로 감사드린다”며 “굳건한 신뢰를 바탕으로 어려운 상황을 극복하고, 함께 성장해 나아갈 수 있도록 모든 노력을 다하겠다”고 전했다.

황 대표는 취임 이후부터 파트너사와의 소통을 강조해왔다. 바이어와 파트너사의 일대일 매칭, 상품군별 소규모 그룹 간담회 등을 추진하고 중소 파트너사의 경영상 애로사항도 살폈다. 최근 동행 세일에 참여한 800여개의 파트너사에는 마진 인하를 적용해주고 600여개 중소 파트너사에게는 지난 6월 한 달 간의 상품 판매대금 약 900억원을 최대 20일 앞당겨 지급했다.

