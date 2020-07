LF몰, 명품 브랜드 최대 85% 할인전

[아시아경제 조유진 기자] 생활문화기업 LF LF 093050 | 코스피 증권정보 현재가 11,850 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 13,299 전일가 11,850 2020.07.13 09:46 장중(20분지연) close (대표 오규식)의 공식 온라인쇼핑몰 LF몰이 13일 오전 10시부터 16일 오전 10시까지 해외 럭셔리 브랜드의 할인 판매를 실시한다.

LF몰은 이번 할인전을 통해 구찌, 프라다, 페라가모, 샤넬, 에르메스, 이자벨마랑, 빈스, 태그호이어, 프레드릭 콘스탄트 등 30여개의 해외 럭셔리 브랜드들의 6만5000여개 상품들을 정상 가격 대비 최대 85%까지 할인 판매한다.

대표 상품으로는 ▲이자벨마랑 소가죽 크로스백 ▲구찌 실버 럭키참 팔찌 ▲프라다 포코노 탑 핸들 토트백 ▲몽클레르 선글라스 ▲구찌 실버 플레이트 넥클리스 펜던트 ▲이자벨마랑 플라워 프린트 실크혼방 민소매 블라우스 ▲발리 선글라스 등이 있으며 가격은 정상 가격 대비 25~85% 할인된 수준이다. LF몰은 앞으로도 지속적으로 신규 브랜드를 추가하며 럭셔리 상품 할인 판매를 이어갈 계획이다.

한편 할인전 진행 기간 동안 기획전 대상 명품 제품 구매 시 자동으로 적용돼 즉시 사용할 수 있는 7% 플러스 할인 쿠폰을 제공하며 LF몰 첫 구매 고객 대상으로 즉시 사용할 수 있는 4만원 금액 할인권을 증정한다.

