손흥민 아스널전 1골 1도움... 亞 최초 EPL 단일 시즌 10골 10도움 달성

[아시아경제 민준영 인턴기자] 손흥민(28·토트넘 홋스퍼)이 2019-2020시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 10골-10도움을 달성했다.

손흥민은 13일 오전(한국시간) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 2019-2020시즌 프리미어리그 35라운드 아스널과의 '북런던 더비' 홈 경기에 선발 출전했다.

이날 손흥민은 팀이 0-1로 지고 있던 전반 19분 아스널 수비수 세아드 콜라시나츠의 공을 가로채 골키퍼 키를 넘기는 왼발 로빙슛으로 골문을 열었다.

이어 손흥민은 후반 36분 코너킥으로 토비 알데르베이럴트의 역전 헤딩골을 도와 팀의 2-1로 승리를 안겼다.

이날 1골 1도움으로 팀 득점에 모두 관여한 손흥민은 2016-2017시즌부터 4시즌 연속 프리미어리그 두 자릿수 득점을 기록했다.

이어 EPL 단일 시즌 정규리그 10골-10도움도 달성했다.

손흥민이 프로 무대 데뷔 이후 한 시즌 정규리그에서 10골-10도움을 기록한 것은 이번이 처음이다.

특히 프리미어리그에서 아시아 선수가 단일 시즌 10골-10도움을 기록한 것은 손흥민이 유일하다.

이날 승리로 토트넘은 시즌 승점을 52(14승 10무 11패)점으로 늘려 승점 50(12승 14무 9패)점에 머문 아스널을 제치고 8위로 올라섰다.

경기가 끝난 뒤 손흥민은 온라인 팬 투표에서 60.2%를 득표해 최우수선수 격인 '킹 오브더 매치'로 선정됐다.

아스널 골키퍼 에밀리 아노 마르티네스(13.1%)와 역전골을 넣은 알데르베이럴트(11.9%)에게 크게 앞섰다.

