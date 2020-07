광진구, 온종일 돌봄체계 구축

서울시교육청 주관…방과후 돌봄 사업비 7200만 원 확보... 아동 돌봄과 함께 다양한 문화예술 프로그램, 동아리 활동 지원

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 서울시교육청이 주관한 ‘2020년 온종일 돌봄체계구축 시범사업’에 최종 선정돼 사업비 7200만 원을 확보했다.

이 사업은 교육청과 학교, 지역사회를 연계한 초등돌봄 네트워크를 구축, 서울형 온종일 돌봄체계 우수 모델을 발굴·확산하고 돌봄사각지대를 해소하기 위해 마련됐다.

돌봄사업 수행기관은 자양4동에 위치한 새날지역아동센터이며, 오는 10월부터 내년 3월까지 6개월간 지역 초등학생 1~6학년을 대상으로 돌봄사업을 집중 운영한다.

센터는 ‘우리동네 온종일 돌봄 꿈터’라는 주제로 아동들의 보호와 돌봄은 물론 다양한 문화·예술 프로그램, 동아리활동 지원, 학교생활 적응지원 등 특화 프로그램을 운영할 계획이다.

또 학교 돌봄이 어려운 지역에 대해서는 센터에서 접근성이 좋은 인근 마을공간을 활용, 주말돌봄, 저녁돌봄 등 찾아가는 온종일 돌봄사업을 진행할 예정이다.

구와 새날지역아동센터는 지난 해에도 ‘온종일 돌봄체계구축 시범사업’에 선정돼 올 9월까지 사업을 수행하며 일 평균 40여 명의 아동들이 돌봄서비스를 이용하고 있다.

김선갑 구청장은 “아이와 부모 모두 행복한 광진을 만들기 위해서는 아이돌봄 문제 해소가 무엇보다 중요하다”며 “지역사회와 협력하여 틈새를 메꾸는 촘촘한 돌봄체계를 구축하겠다”고 말했다.

