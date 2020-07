'인기가요' 블랙핑크 1위...민혁X나은X재현 3MC 유피 '바다' 스페셜 무대

사진=SBS '인기가요' 캡처

[아시아경제 강혜수 기자] 12일 오후 방송된 SBS '인기가요'에서 블랙핑크가 1위 트로피를 받으며 음방 6관왕이 되었다.

이날 '인기가요'에서는 블랙핑크의 'How You Like That', 선미의 '보랏빛 밤', 화사의 'Maria'가 1위 트로피를 놓고 경쟁을 벌였다. 최종 투표결과 8973표를 얻은 블랙핑크가 1위에 오르면서 음악 방송 6관왕을 기록했다.

블랙핑크는 먼저 곡을 만들어 준 테디와 참여한 스태프들에게 감사의 말을 전하고, 이어 팬클럽 블링크에게도 고맙다고 인사했다.

또한 이날 방송에서는 레드벨벳 최초 유닛 아이린&슬기이 고딕풍 컨셉의 타이틀곡 'Monster'를 선사했다. 다이아, 솔지, 청하의 무대도 이어졌다.

특히 이날 '인기가요' 3MC 민혁, 나은, 재현은 90년대 그룹 유피(UP)의 '바다'를 부르며 스페셜 무대를 꾸몄다. 여름에 걸맞는 화이트-블루 컨셉의 의상과 노래가 MC들의 매력과 잘 어우러진 순서였다.

SF9은 '여름 향기가 날 춤추게 해'로 컴백 무대를 꾸몄으며, 골든차일드와 이진혁도 이날 방송에 함께했다.

SBS 음악프로그램 '인기가요'는 매주 일요일 오후 3시 50분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr





