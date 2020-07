[e공시 눈에 띄네]코스닥-10일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 노랑풍선 노랑풍선 104620 | 코스닥 증권정보 현재가 12,700 전일대비 50 등락률 -0.39% 거래량 14,059 전일가 12,750 2020.07.10 15:30 장중(20분지연) close =대표이사 변경

◆ 이노와이즈 이노와이즈 086250 | 코스닥 증권정보 현재가 1,405 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,405 2020.07.10 00:00 장중(20분지연) close =이사회 결의 무효확인 소송 당해

◆코오롱생명과학=대표이사 보석 신청 인용

◆뉴프라이드=채권자가 파산 신청

◆ 지와이커머스 지와이커머스 111820 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,465 2020.07.10 00:00 장중(20분지연) close =경영 개선 계획 이행내역서 제출

◆ 나무가 나무가 190510 | 코스닥 증권정보 현재가 15,500 전일대비 50 등락률 -0.32% 거래량 78,577 전일가 15,550 2020.07.10 15:30 장중(20분지연) close =단기차입금 91억 증액 결정

◆ 엘엠에스 엘엠에스 073110 | 코스닥 증권정보 현재가 10,000 전일대비 250 등락률 -2.44% 거래량 131,611 전일가 10,250 2020.07.10 15:30 장중(20분지연) close =전 대표이사 횡령 혐의 대법원 `무죄` 판결

◆ 씨티씨바이오 씨티씨바이오 060590 | 코스닥 증권정보 현재가 9,600 전일대비 150 등락률 -1.54% 거래량 251,223 전일가 9,750 2020.07.10 15:30 장중(20분지연) close =최대주주 변경 수반 주식 담보 제공 계약 체결

◆ 바른테크놀로지 바른테크놀로지 029480 | 코스닥 증권정보 현재가 506 전일대비 2 등락률 -0.39% 거래량 226,132 전일가 508 2020.07.10 15:30 장중(20분지연) close =종속회사 유상감자 결정

◆ 신라젠 신라젠 215600 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,100 2020.07.10 00:00 장중(20분지연) close =거래소에 경영 개선계획서 제출

◆ 포티스 포티스 141020 | 코스닥 증권정보 현재가 108 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 108 2020.07.10 00:00 장중(20분지연) close =불성실공시법인 지정 예고

◆ 판타지오 판타지오 032800 | 코스닥 증권정보 현재가 862 전일대비 13 등락률 +1.53% 거래량 1,426,562 전일가 849 2020.07.10 15:30 장중(20분지연) close =불성실공시법인 지정

◆ 오션브릿지 오션브릿지 241790 | 코스닥 증권정보 현재가 20,600 전일대비 450 등락률 -2.14% 거래량 166,582 전일가 21,050 2020.07.10 15:30 장중(20분지연) close =최대주주 변경

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr