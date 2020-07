충청·남부 중심 전국 많은 비…중대본 1단계 비상근무

[아시아경제 송승윤 기자] 행정안전부는 전국 대부분 지역에 많은 비가 올 것으로 예상됨에 따라 12일 오후 6시를 기해 중앙재난안전대책본부(중대본) 1단계 비상근무에 들어간다고 밝혔다.

기상청에 따르면 전남과 전북, 충남 일부 지역에 호우주의보가 발효됐거나 발효될 예정이다. 이날부터 14일까지 예상 강수량은 남부·충청·전라 지역 100∼200㎜(많은 곳 300㎜ 이상), 서울·경기·영서 지역은 50∼100㎜다.

행안부는 중대본 가동에 따라 관계부처와 지방자치단체에 배수펌프장 가동을 준비하고, 인명피해 우려 지역에 대한 예찰·점검을 강화해달라고 주문했다. 특히 앞서 이틀간 내린 비로 지반이 약해진 점 등을 고려해 저지대·급경사지에서 인명피해가 발생하지 않도록 예방 활동에 집중해달라고 요청했다.

호우특보가 내려진 지역에는 둔치 주차장 차량이동과 지하도로 출입통제, 공사장 안전 확보 등의 사전 조치를 당부했다.

김계조 행안부 재난안전관리본부장은 "밤과 새벽 등 취약시간대에 많은 비가 내리는 만큼 지자체의 철저한 대비가 필요하다"며 "지리산 등 시간당 80㎜ 이상 호우가 예보된 지역에서는 순식간에 계곡물이 불어날 수 있으니 주의해 달라"고 말했다.

