이랜드월드 스파오, FCMM과 콜라보

[아시아경제 조유진 기자] 이랜드월드(대표 최운식)가 운영하는 글로벌 제조유통일괄형(SPA) 브랜드 스파오가 스포츠 브랜드 FCMM과 새로운 협업 상품을 선보인다.

양사는 정식 협업 상품 출시 전 백팩과 크로스백, 슬라이드 등 일부 상품을 스파오 온라인몰과 무신사를 통해 선보인다. 정식 출시일인 내달 10일에는 백팩 4종, 크로스백 2종, 모자 9종, 슬라이드 4종 등 총 19종의 잡화 아이템을 전국 스파오 매장을 통해 선보인다.

이번 컬렉션의 대표 상품은 ‘스트링 레이스업 백팩’과 ‘데일리 크로스백’으로 가격은 각각 3만9900원과 2만9900원이다.

스파오 관계자는 “이번 협업은 1020 학생들을 타깃으로 신학기 잡화 아이템을 주요 라인업으로 구성한 것이 특징이다”면서 “코로나19로 개학이 늦어지며 신학기의 설렘을 즐기지 못한 고객들을 위해 디자인은 물론 기능성까지 완벽하게 준비했다”라고 말했다.

