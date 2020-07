[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 9일 오전 8시57분께 경상북도 안동시 임하면 임하댐 부근 34번 국도에서 승용차와 승합차가 정면으로 충돌했다.

이 사고로 승합차 운전자 A씨(59)와 승용차에 타고 있던 B씨(70)가 숨지고, 승용차 운전자 C씨(73)는 중상을 입고 인근 병원으로 이송됐다.

경찰은 승합차가 커브길에서 중앙선을 넘어 사고가 난 것으로 보고 목격자 등을 상대로 정확한 사고 원인을 조사중이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr