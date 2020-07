APEC기후센터, 2020년 기후예측 워크숍 개최

[아시아경제 한승곤 기자] APEC기후센터는 9일 부산 해운대 벡스코(BEXCO)에서 '기후예측 기술개발 현황 및 향후 발전방향'을 주제로 '2020년도 기후예측 워크숍'을 개최했다.

기후센터는 불확실성을 줄인 기후예측 정보를 생산, 제공할 목적으로 기후예측 분야의 주요 이슈에 관한 최신 연구성과 및 전문지식을 전문가들과 공유하고 기후예측 기술의 발전방향에 대해 심층 논의하기 위해 행사를 열었다고 설명했다.

기상청, 국립기상과학원, 대학 등의 기후예측 전문가와 유관기관 관계자 등이 참석한 자리에서는 딥러닝과 기계학습 등 인공지능 신기술 현황을 공유하고 향후 적용할 수 있는 방향 등의 내용이 소개됐다.

권원태 APEC기후센터 원장은 "2020년도 기후예측 워크숍을 통해 국내 최고의 기후예측 분야 전문가와 연구자들이 최신의 기후예측 기술개발 성과를 공유하고 올바른 발전 방향을 함께 논의하는 기회를 가졌다"며 "이를 통해 폭염과 태풍 등 이상기후를 효과적으로 감시하고 국가경제의 손실을 줄이는 한편 국민의 생명과 재산 보호에 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.

