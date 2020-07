미투온 자회사 미투젠, 증권신고서 제출… 8월 상장 추진

글로벌 소셜 카지노 및 캐주얼 게임 서비스

30~31일 수요예측 거쳐 8월 코스닥 시장 입성 목표

[아시아경제 박형수 기자] 코스닥 상장사 미투온 미투온 201490 | 코스닥 증권정보 현재가 7,230 전일대비 300 등락률 -3.98% 거래량 5,947,349 전일가 7,530 2020.07.09 15:30 장마감 close 자회사 미투젠이 코스닥 시장에 상장하기 위한 공모절차를 진행한다.

미투젠은 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 착수했다고 9일 밝혔다.

상장을 위해 공모하는 주식 수는 319만9200DR이며 희망 공모가 밴드는 2만1000~2만7000원이다. 총 공모금액은 공모가 하단 기준으로 672억원 규모다. 오는 30일부터 31일까지 이틀 동안 수요 예측을 진행하고 공모가를 확정한다. 다음달 5일과 6일 청약을 실시해 다음달 코스닥 시장에 상장한다. 상장 주관사는 미래에셋대우가 맡았다.

미투젠은 소셜 카지노 및 캐주얼 게임을 서비스하는 업체다. 소셜카지노, 솔리테르, 트라이픽스 등 3개 장르에서 42개 이상의 다양한 게임 포트폴리오를 구축하고 있다. 북미지역을 중심으로 폭넓은 유저층을 확보하고 있다.

지난해 매출액 1027억원, 영업이익 460억원, 당기순이익 373억원을 달성했다. 2015년부터 2019년까지 최근 5개년 연평균 매출 성장률 39%를 기록했다. 영업이익률은 44.8%로 동종 업종 대비 월등한 수익 창출 능력을 갖췄다.

미투젠은 캐주얼 게임인 솔리테르, 트라이픽스를 성공적으로 출시했다. 앞ㅇ로 시뮬레이션, 매치3 등 새로운 분야의 신규 캐주얼 게임을 출시해 캐주얼 게임 사업을 확대한다. 올 하반기 신규 슬롯 게임을 출시해 소셜카지노 사업도 강화한다.

성종원 미투젠 최고재무책임자(CFO)는 "미투젠은 2012년 최초 슬롯 게임 출시 이후 지금까지 모바일 게임에 관한 전문성과 역량을 쌓아왔다"며 "코스닥 시장에 상장해 새롭게 도약하는 기반을 만들고자 한다"고 말했다.

미투젠은 지난해 말 기관 투자가 대상으로 수요예측을 진행했으나 투자심리가 위축됐다고 판단하고 상장을 연기했다. 미투젠은 시장 상황을 고려해 상장 밸류에이션을 조정하고, 다시 한번 상장을 추진한다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr