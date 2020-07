[아시아경제 이승진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파 속에서도 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 110,500 전일대비 4,000 등락률 +3.76% 거래량 297,898 전일가 106,500 2020.07.09 14:53 장중(20분지연) close 의 상반기 실적이 선방했다.

이마트는 올해 상반기(1~6월) 총 매출액이 전년 동기대비 2.5% 신장한 7조3385억원이라고 9일 잠정 공시했다.

창고형 매장인 트레이더스와 전문점이 각각 20.2%, 12.1% 매출 신장세를 보였다. 반면 주력 사업인 할인점 매출은 1.6% 감소했다.

