美 정찰기, 사흘 연속 중국 광둥성 연안 정찰비행

EP-3E 정찰기, 51해리까지 근접 비행

중 군당국 면밀히 주시

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 미군 정찰기가 사흘 연속 중국 남부 광둥성 연안을 비행한 것으로 알려졌다.

9일 환구시보와 글로벌타임즈 등 중화권 언론에 따르면 미군 EP-3E 정찰기 1대가 8일 오전 9시(현지시간)께 대만과 필리핀 사이 바시(巴士)해협을 통해 남중국해로 들어왔다.

이 정찰기는 대만 남부를 비행한 후 광둥성 쪽으로 방향을 틀어 근접 정찰했으며, 중국 영해기선과 95.71km 떨어진 해역까지 접근했다.

EP-3E는 신호정보 수집 및 정찰을 담당하는 군용기로, 지상과 공중의 모든 신호를 포착해 분석한다.

환구시보는 7일에도 EP-3E 정찰기가 광둥성 연안을 비행했고, 6일에는 RC-135 정찰기가 이 지역을 정찰했다고 보도했다.

특히 7일에는 광둥성 해안 60해리(111㎞), 8일에는 51.68해리(95.71㎞)까지 근접했다고 이 신문은 전했다.

이 신문은 "미국 정찰기의 정찰비행에 대해 중국 군당국이 면밀히 주시하고 있다"고 했다.

중국 군사전문가 쑹중핑(宋忠平)은 "미국 정찰기의 비행 목적은 중국군의 전자기 스펙트럼 신호를 파악하기 위한 것"이라며 "이를 통해 중국 무기와 장비의 현재 상태, 중국 군사기술 수준 등을 분석할 수 있다"고 설명했다. 그는 이어 "이는 정치적 쇼일 뿐만 아니라 군사적 고려도 있다"고 덧붙였다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr