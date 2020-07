[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 어린이집 교사가 아동을 학대한 정황이 포착돼 경찰이 수사하는 중이다.

9일 대전 둔산경찰서에 따르면 최근 서구 소재의 한 어린이집에서 30대 교사 A씨가 5세 아동 3명을 학대했다는 신고가 경찰에 접수됐다.

해당 어린이집에 아동을 맡긴 학부모들은 A씨가 지난달 아동의 머리 등을 때렸다고 주장하는 것으로 전해진다.

경찰은 신고된 내용을 토대로 해당 어린이집에 설치된 CCTV를 확보해 영상자료를 분석하는 중으로 아동학대 정황 일부가 확인한 것으로 알려졌다.

A씨는 신고가 접수된 현재 어린이집에 사표를 내고 출근하지 않는 것으로 확인된다.

