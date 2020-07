아이파크몰, 패션과 맛집 한 곳에 모은 'pick 6' 오픈

[아시아경제 이승진 기자] 아이파크몰이 패션과 맛집이 한 공간에 어우러진 'pick 6'를 새롭게 선보인다고 9일 밝혔다.

아이파크몰이 새롭게 선보이는 'pick 6'는 6층 내 패션파크와 리빙파크를 연결하는 더센터에 매장의 경계를 허문 ‘오픈형 테마 공간’이다. 맛집부터 패션 라이프 스타일 콘텐츠가 자리잡으며 유행에 민감한 MZ세대를 겨냥했다.

‘오픈형 테마 공간’은 아이파크몰이 핵심적으로 강조를 하고 있는 상품 진열 구성 차별화 전략 중 하나다. 매장 간의 경계벽을 없애고 탁 트인 개방감을 통해 전체가 하나의 컨셉 아래 쇼핑과 휴식을 아우르는 공간으로 거듭 날 수 있도록 한 것이 특징이다.

'pick 6'의 대표적인 간식 콘텐츠는 ‘방배동 떡볶이 맛집’으로 유명한 '홍미단', 프레즐 맛집인 '앤티앤스', 이태원 맛집의 조화 '아이도넛케어X오푸틴' 등 최근 소셜네트워크서비스(SNS) 인증 필수 코스로 손꼽히는 곳들을 모두 모았다.

명품 수제 어묵 브랜드인 '선우어묵'과 와플콘에 닭강정과 치즈를 담아주는 '송우리 닭공장' 그리고 오븐에 구워 바삭하고 불맛이 일품인 구운 피자를 즐길 수 있는 '필리앤델리'까지 'pick 6'에서 만나 볼 수 있다.

이와 함께 스트리트 패션 브랜드인 '캉골'과 '반스', 패션 편집샵 '어라운드더코너', '챔피온' 등 브랜드들로 패션 거리를 조성 해 젊은 고객 층을 겨냥했다.

'pick 6'는 10일 아이파크몰 더센터 6층에서 만나볼 수 있으며, 공간 내 모든 매장은 안전하고 편리한 서비스를 위해 비대면·비접촉 결제 시스템이 도입된 ‘현금결제 없는 매장’으로 운영 된다.

한편, 아이파크몰은 'pick 6' 오픈을 기념해 ‘릴레이 적립 이벤트’를 진행한다. 오는 8월31일까지 'pick 6' 내 스낵 매장 6곳을 모두 체험 후 아이파크몰 멤버십 포인트를 적립한 고객 모두에게 'D7 푸드씨네마' 5000원 쿠폰을 증정 한다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr