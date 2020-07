현대차그룹, 강릉 서부시장 도시재생 나선다

8일 강릉시청서 '서부시장 활성화 업무협력 협약식' 체결

복합 문화공간 조성 및 활성화 목표로 2022년까지 진행

강릉에 스마트 모빌리티 솔루션·헬스케어 서비스도 제공

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차그룹이 강릉시와 함께 강릉 서부시장을 복합 문화공간으로 바꾸는 도시재생사업에 나선다.

현대차그룹은 지난 8일 강릉시청 청사에서 ‘서부시장 일원 지역 활성화 사업을 위한 업무협력 협약식’을 열었다고 9일 밝혔다. 이날 협약식에는 김한근 강릉시장, 김연순 사회복지공동모금회 사무총장, 유다희 사회적기업 공공미술프리즘 대표, 양진모 현대차 부사장 등 관계자들이 참석했다.

도시재생사업이란 마을을 완전히 철거하는 재건축·재개발과 달리, 기존 모습을 유지하되 낙후된 도시환경을 개선하는 사업이다. 구체적으로 강릉시는 낙후된 시설을 개선하는 도시재생뉴딜사업 ‘살맛 나는 중앙동’을 진행한다. 현대차그룹은 도시재생을 위한 디자인 정비, 스토리가 담긴 특성화 상품 및 투어 프로그램 개발 등을 맡게 된다. 서부시장에 복합 문화공간을 조성하고 침체된 상권을 되살리는 것을 목표로 이달부터 2022년까지 약 3년간 진행된다.

강릉시 용강동에 위치한 서부시장은 1977년에 개설된 상가형 건물로 개설된 지 40년이 지나 시설이 노후화된 상태다. 시장에는 식당, 의류점, 기름집 등 162개의 점포가 입점해 있으나, 주변 대형마트와 중앙시장의 영향으로 상권이 점차 축소돼 현재는 전체 점포의 30% 수준인 50여개만 실질적으로 운영 중이다.

현대차그룹과 강릉시는 서부시장을 지역 음식, 지역 상품, 지역 축제를 모두 즐길 수 있는 복합 문화공간 ‘푸드홀’로 바꾼다는 계획이다. 푸드홀은 해당 지역의 식당, 카페 등을 기반으로 콘서트, 페스티벌 등 음식과 문화를 함께 즐길 수 있는 공간이다.

이를 위해 현대차그룹은 강릉시 등과 함께 ▲시장 전반 디자인 정비 및 시장 입구 등 시장 상징물(랜드마크) 조성 ▲강릉 전통 음식, 특산물, 관광 기념품 취급 점포 유치 ▲서부시장 스토리가 담긴 자체 브랜드 상품 개발 ▲주변 관광지와 연계한 테마 투어 프로그램 개발 등을 단계적으로 진행한다.

특히 강릉시에 스마트 모빌리티 솔루션과 고령 인구 대상 헬스케어 서비스를 제공해 지역사회에 활기를 더할 예정이다. 현대차그룹은 강릉시가 모빌리티 안전 관련 법령 및 인프라 정비와 함께 도입시기를 결정하면 전동 킥보드 50대를 배치해 주요 거점과 서부시장을 연결할 방침이다. 아울러 강릉시 보건소와 함께 고령 인구를 위한 명상, 치매 예방 등 다양한 디지털 콘텐츠를 개발해 서부시장 인근 노인 커뮤니티센터에 제공한다.

양 부사장은 “강릉은 최근 문화체육관광부 선정 4대 관광거점 도시로 선정됐다”며 “강릉시와 함께 도시재생사업, 모빌리티 서비스, 헬스케어 서비스를 접목시켜 지역사회 발전에 기여할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

한편 현대차그룹은 2015년부터 4년간 광주시와 함께 민관협력 도시재생사업 ‘청춘발산마을’ 프로젝트를 진행해 월평균 방문객 40배 증가, 주택 공실률 36% 감소 등을 달성한 바 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr