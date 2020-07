장수군 로컬JOB센터, 치매 예방 전문인력 ‘배출’

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 전북 장수군 로컬JOB센터는 장수군 구직자 20여명을 대상으로 센터 취업 프로그램인 ‘뇌인지 훈련 강사 양성가 교육 과정’을 통해 치매 예방 전문 인력 12명을 배출했다고 8일 밝혔다.

로컬JOB센터(기전대 산학협력단)에 따르면 치매에 대한 관심이 늘어나고 있는 지역의 여건을 감안해 총 5주 과정의 ‘뇌인지 훈련강사 양성 교육 과정’을 신설하고 장수군 구직자 20여 명을 대상으로 교육을 실시했다.

그 결과 수료자 중 12명이 뇌인지 훈련 강사 자격증을 취득하는 쾌거를 거뒀다. 자격증을 취득한 교육생 중 일부는 장수군 치매 안심 센터에서 진행하는 2020년 치매 예방 기획단 전문 봉사자로 활동하게 된다.

이 밖의 자격증 취득자는 관내 노인 복지회관, 경로당, 평생 교육원, 노인대학 등 복지시설에서 노인들을 대상으로 치매 예방 활동을 펼칠 계획이다.

최민강 센터장은 “이번 뇌인지 훈련 강사 양성 교육을 통해 배출한 전문 인력들이 다양한 현장 실습과 취업 기회를 가지게 될 것으로 기대한다”며 “양질의 일자리 창출을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

