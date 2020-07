통합당, 국회 부의장직 거부…"법사위원장 문제 여당이 해결하라"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 미래통합당이 국회 부의장직 추천을 거부하기로 했다. 이에 따라 국회부의장과의 논의가 필요한 정보위원장·정보위원 선임에 차질이 빚어질 수 있게 됐다.

최형두 통합당 원내대변인은 8일 국회 본관에서 의원총회 직후 기자들과 만나 "대다수 의원들이 법사위가 빠진 다른 상임위원장은 의미가 없고, 부의장 자리도 똑같다고 (의견을 모았다)"며 이같이 말했다.

법사위원장을 여당이 돌려주지 않을 경우 상임위에 이어 국회 부의장도 포기하겠다는 것이다. 이날 당내 최다선인 5선으로 국회 부의장으로 추대 예정이었던 정진석 의원도 페이스북에 글을 올려 "호랑이는 굶주려도 풀을 먹지 않는다"며 부의장직을 포기하겠다는 뜻을 밝혔다.

최 대변인은 "지금도 법사위원장 문제를 여당이 다시 해결할 방법이 있다"며 "국회에서 여당은 야당을 견제하는 게 아니라 정부를 견제하는 것이고, 입법부 내에서 여야는 같은 팀인데 그걸 하기 위해 1·2당이 의장과 법사위원장을 해온 협치체제를 더불어민주당이 복원시켜야 한다"고 말했다.

이번 결정으로 정보위 선임에도 차질이 빚어지게 됐다. 정보위에서 진행되는 박지원 국정원장 청문회도 미뤄질 수 있다는 지적에 최 대변인은 "내부 의원들 말씀은 이미 정보위원장 제출된 상태고 국회의장이 청문회를 진행할수 있어서 무관하다는 것"이라며 "청문회와 관련해서는 정보위원 명단을 다 냈고, 그 분의 자격이 국정원장으로서 적합한지는 가려낼 것"이라고 답했다.

통합당은 경부고속도로 준공 50주년 기념비에 김현미 국토부 장관의 이름이 들어간 것을 지적하며 '이름을 지우겠다'고 밝혔다. 최 대변인은 "이 기념비의 목적은 열악한 여건에서 일한 불굴의 역군들에게 기념비 헌정한다는 것이므로, 헌정 주체는 국토부와 도로공사, 도로협회 세 곳"이라며 "헌정비는 특정인 이름을 넣으면 안 되는데 여기에 김현미라고 돼 있는 것은 판단착오"라고 지적했다.

또 추미애 법무부 장관의 수사지휘권 발동과 관련, 법제사법위원회를 열어 윤석열 검찰총장의 출석을 요구할 방침이다. 주호영 원내대표는 "추 장관이 지휘권 남용해가며 윤 총장의 수사 지휘권을 박탈하려는 아주 엄중한 상황에 대해 법사위를 열어 윤 총장의 출석을 요구해 상황을 들어보고 파악하기로 했다"며 "김도읍 법사위 간사가 공식적으로 법사위 소집과 윤 총장 국회 출석 관련 상황에 대한 자세한 보고를 듣기로 했다"고 밝혔다.

한편 통합당은 상임위 배정과 함께 특위, 태스크포스(TF)를 중심으로 활동할 방침이다. 이종배 정책위의장은 의원총회 모두발언에서 "향후 사모펀드 비리방지 및 피해구제 특위를 유의동 의원이 맡아 이번주 1차 회의를 열기로 했다"며 "부동산 대책 TF는 송석준 의원이 이번주 출범시키고, 내주 초 출범할 소상공인 살리기 특위는 윤영석 의원이, 이상직 일가 비리 규명 TF는 곽상도 의원이 각각 위원장을 맡기로 했다"고 밝혔다.

