갤럭시 온라인 언팩 '8월5일' 초대장 공개…S펜·브론즈 등장

갤럭시노트20 상징하는 브론즈 색상 'S펜' 등장

S펜 아래로 떨어지는 미스틱 브론즈 색상 눈길

갤폴드2·갤럭시Z플립 5G 등 공개 예상

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 오는 8월5일 개최하는 갤럭시 언팩 초대장을 공개했다.

8일 삼성전자는 오는 8월5일(현지시간) 온라인으로 언팩 이벤트 개최 내용을 알리는 초대장을 발송했다. 한국 시간으로 오후 11시, 미국 동부시간 기준 오전 10시에 언팩 이벤트가 삼성전자 홈페이지에서 생중계된다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 최근 몇 년 간 뉴욕에서 개최해왔던 오프라인 행사 대신 올해는 전례 없던 온라인 언팩이 열린다.

이날 삼성전자가 공개한 초대장 영상에서는 갤럭시노트20를 암시하는 S펜과 '미스틱 브론즈'라는 이름으로 알려진 메인 컬러가 등장한다. 영상 초반부에 등장하는 펜촉은 기능이 업그레이드 된 S펜이 출시된다는 점을 암시하고 있으며, 미스틱 브론즈 색상의 액체가 떨어지면서 왕관 모양으로 퍼지는 것은 해당 색상을 메인으로 한 스마트폰 신제품이 출시된다는 의미로 해석된다.

삼성전자는 이번 언팩에서 갤럭시노트20와 갤럭시폴드2. 갤럭시Z플립 5G 와 새로운 무선이어폰 갤럭시버즈 라이브(가칭), 스마트워치 신제품 갤럭시워치3 등을 공개할 예정이다.

삼성전자는 "삼성 갤럭시 기기들은 소비자들이 새로운 방식의 삶을 더 잘 영위하고 세상과 연결될 수 있도록 노력하고 있다"며 "온라인으로 진행하는 ‘삼성 갤럭시 언팩’ 행사를 통해 사용자들에게 최신 갤럭시 디바이스들과 생태계를 경험할 수 있는 기회를 마련한다"고 밝혔다.

