웨이브, 하반기 드라마·예능 등 자체 제작 10여편 공개

[아시아경제 김흥순 기자] 온라인동영상서비스(OTT) '웨이브'가 올해 하반기 자체 제작한 오리지널 콘텐츠 10여편을 선보인다.

웨이브는 8일 레드벨벳 아이린, 슬기가 출연하는 예능 프로그램 '레벨업 아슬한 프로젝트'를 공개한다고 밝혔다. 이는 2018년부터 방영된 '레벨업 프로젝트'의 스핀오프(기존 영화, 드라마, 게임 등에서 등장인물이나 설정을 가져와 새로 만든 작품)다. 매주 수요일 오전 11시 회당 30분 분량의 콘텐츠를 2회씩 제공한다. 모두 12회다.

다음 달 초에는 김재환, 정세운, 이진혁, 김우석이 출연하는 '소년멘탈캠프'도 선보일 예정이다. 9월 채널A에서 방송 예정인 웨이브의 첫 종합편성채널 투자작품 '거짓말의 거짓말' 티저영상도 이날 공개됐다. 이유리, 연정훈, 이일화 주연의 이 작품은 입양된 친딸의 새엄마가 되기 위해 거짓 사랑을 시작하는 여자의 이야기를 그린 드라마다.

이 밖에 8인의 영화감독이 연출한 'SF8', KBS '좀비탐정', SBS '호텔 엘리스', MBN '나의 위험한 아내', TV조선 '오하라 복수소(가제)' 등의 드라마들이 웨이브에서 온라인 독점으로 공개될 예정이다.

김홍기 콘텐츠웨이브 사업기획그룹장은 "올해 웨이브 오리지널 콘텐츠 투자가 하반기에 집중된 만큼 이달부터 새로운 콘텐츠를 계속 선보일 것"이라고 말했다.

