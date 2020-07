[아시아경제 장효원 기자] 세진중공업 세진중공업 075580 | 코스피 증권정보 현재가 5,940 전일대비 360 등락률 -5.71% 거래량 637,759 전일가 6,300 2020.07.06 15:30 장마감 close 은 6일 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 31,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 112,938 전일가 31,500 2020.07.06 15:30 장마감 close 과 35억원 규모의 LNG 카고 탱크(CARGO TANK) 공급 계약을 체결했다고 공시했다.

계약규모는 지난해 매출액 대비 1.2% 수준이다. 계약 기간은 이날부터 2021년 5월31일까지다.

