김철우 보성군수 “고속열차 벌교역 정차하게 하겠다”

철도 소외지 전남 동부권 포용…교통 편익 증진 효과 기대

[아시아경제 호남취재본부 박용철 기자] 전남 보성군은 국토부에 경전선 전철화(송정~보성~순천 구간) 기본계획에 벌교역 정차가 반영될 수 있도록 지속 건의하고 있다.

또 남해안 철도(목포 임성~보성) 전철화 사업 효과 증대를 위해 경전선 보성~순천 구간 2023년 동시 개통을 강력하게 요구하고 있다.

현재 보성군에는 1조 5천억 원 규모의 남해안 철도 전철화 사업(목포 임성~보성, 2023년 완공 목표)과 1조 7천억 원이 투입되는 경전선(광주 송정~보성~순천, 2027년 완공 목표) 전철화 사업이 추진되고 있다.

전철화 사업에는 EMU 250 열차가 도입된다. EMU 250은 최고속력 250km로 달릴 수 있으며 재래선 철도를 주무대로 활약하는 한국형 고속열차다. 특히, 재래선에서는 최고속력 230~250km로 달리는 KTX, SRT 등과 속력 면에서도 어깨를 나란히 한다.

남해안 철도 전철화 사업이 완료되면 보성에서 부산까지 2시간 만에 도착할 수 있어 기존(4시간 30분)보다 2시간 30분가량이 단축된다. 경전선 전철화 사업으로는 보성에서 서울까지 2시간 30분 만에 주파가 가능해진다.

김철우 군수는 “벌교는 전남 동부권 교통 중심지”라면서 “고속 열차가 벌교역에 정차할 경우 인근 철도 소외지역까지 포용할 수 있어, 동부권 교통 편익이 증대되고 형평성과 효과성 면에서도 타당성을 갖게 된다”고 말했다.

한편, 보성군은 고속 열차 시대 개막을 대비해 부서별 종합추진대책을 마련하고, 분야별 과제를 발굴해 나가는 등 선제적으로 움직이고 있다.

