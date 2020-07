사비로 천도한 백제, 금강 앞에 성을 지었을까

문화재청, 부여읍 구교리 산6-2번지 일원서 발굴조사

서나성, 천연 해자 금강 흘러 존재 여부 여전히 논란

"성벽 채성부와 남쪽 평탄지 일대 유구 여부 확인"

유네스코 세계문화유산인 ‘부여 나성(사적 제58호)’에서 서나성 존재 여부를 확인하기 위한 발굴조사가 시작됐다.

문화재청과 부여군, 백제고도문화재단은 부소산성 서쪽 성벽에서 구드레 방향 구간인 부여읍 구교리 산6-2번지 일원에서 지난 3일 발굴조사에 착수했다고 6일 전했다. 부여 나성은 백제가 538년 사비로 천도하면서 사비도성 방어와 함께 도성 내외부의 공간적 경계를 표시하기 위해 쌓은 성이다. 도성 4면에 있었을 것으로 추정되는 지역을 각각 동나성, 북나성, 서나성, 남나성이라고 한다.

부여 나성 발굴조사는 1991년 동나성 구간을 시작으로 약 서른 차례 진행됐다. 그 결과 동나성·북나성 성벽의 실체와 지형에 따른 다양한 축조 기법 등이 확인됐다. 그러나 서나성·남나성의 실체는 여전히 모호한 상태다. 사비도성의 서쪽과 남쪽에 천연 해자(垓子) 역할을 하는 금강이 흘러 존재 여부를 두고 여전히 논란이 많다. 해자란 성벽 주위를 둘러싼 인공의 고랑 또는 자연하천을 통해 적의 접근을 막는 방어시설을 뜻한다.

백제왕도핵심유적보존관리사업추진단 김승대 연구관은 “서나성 성벽이 부소산성 서쪽 성벽에서 구드래 방향으로 존재한다는 주장이 제기되나 현재 지표상에서는 그 실체가 명확하지 않다”고 했다. “이번 조사에서 서나성 성벽이 지날 것으로 추정되는 구간의 성벽 채성부(體城部·성벽을 이루는 몸체 부분)를 확인하고, 서나성 성벽으로 추정되는 남쪽 평탄지 일대에 대한 유구 존재 여부를 확인할 방침”이라고 했다.

