문 열려 있는 차량 침입해 3200만원 훔친 40대 구속

[아시아경제 민준영 인턴기자] 길거리에 주차된 차량에 침입해 현금 수천만원을 훔친 40대가 경찰에 붙잡혔다.

광주 서부경찰서는 문이 열려 있는 주차 차량에 침입해 금품을 훔친 혐의(절도)로 A(44) 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 6일 밝혔다.

A 씨는 지난달 19일 오전 1시께 광주 서구 한 빌라 주차장에 주차된 B(24) 씨의 차량에서 현금 3200만원을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면 A 씨는 B 씨가 차량 문을 잠시 열어 둔 채 자택에 간 틈을 타 이같은 범행을 저질렀다.

특별한 직업이 없는 A 씨는 훔친 돈 중 1700만원 가량을 탕진한 것으로 전해졌다.

차량 주인인 B 씨는 수년간 받은 임금을 차량에 보관하고 있던 것으로 알려졌다.

수사에 나선 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석과 탐문수사 등을 통해 A 씨를 지난 2일 긴급체포했다.

경찰은 A 씨를 상대로 자세한 사건 경위를 조사할 방침이다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr