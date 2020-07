[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 카밀 코스텍이 압도적인 건강미를 발산했다.

최근 카밀 코스텍은 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 비키니를 입고 해변에 앉아 포즈를 취하고 있는 모습이다. 특히 태닝한 구릿빛 피부가 그녀의 섹시한 매력을 한층 돋보이게 한다.

한편 카밀 코스텍은 2019년 스포츠 일러스트레이티드 수영복 특집 커버를 장식하면서 전 세계적으로 이름을 알렸다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr