경기교육청, 사립학교 시설공사 매뉴얼 발간

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 사립학교 시설업무 담당자의 전문성 향상과 효율적인 사업집행을 위해 '2020 사립학교 시설공사 매뉴얼'을 발간했다.

매뉴얼은 2012년 4월 발간한 '사립학교 시설사업관리 업무매뉴얼'을 현재 기준에 맞게 개정해 사업집행의 적정성을 높이고 담당자의 업무 경감과 부실시공을 사전 예방할 수 있도록 제작됐다.

개정 매뉴얼은 사업 계획부터 준공 단계까지 ▲시설공사 절차 ▲설계단계 ▲감리단계 ▲시공단계 ▲참고자료 ▲공사업무 서식 등 사업 순서에 따라 체계적으로 구성됐다.

특히 설계단계 법적 검토사항과 시공단계 공종별 핵심 점검내용, 궁금증 해소를 위한 질의ㆍ답변, 표준 공사업무 서식을 더해 현장감을 높였다.

조한일 경기교육청 학교지원과장은 "사립학교 시설업무 담당자들의 업무에 도움을 주기 위해 매뉴얼을 개정하게 됐다"며 "앞으로도 현장중심 지원행정으로 안전하고 쾌적한 교육환경을 조성해나가겠다"고 강조했다.

