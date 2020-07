[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남도감사위원회는 올해 상반기 공사·용역·물품구매 등 819건에 대한 계약 전 원가심사를 통해 150억원의 예산을 절감했다고 5일 밝혔다.

도 감사위는 사업별로 공사 337건에 120억원, 용역 220건에 26억원, 물품 262건에 4억원 등의 예산을 줄였다. 설계 항목별 원가산정과 공법 선택의 적정성 등을 따져 불필요한 예산을 찾아 감액한 것이다.

도 감사위는 심사를 통해 안전과 품질향상에 관한 과소 설계부문 예산을 증액하기도 했다. 실례로 도 감사위는 지방도 647호 신창교 재가설공사 등 33건에 8억원을 증액함으로써 현장 내 부실 용역·공사를 예방하고자 했다.

김종영 도 감사위원장은 “잘못된 행정만을 지적하는 감사행정에서 벗어나 공무원이 적극 업무를 추진할 수 있도록 사전컨설팅감사와 적극행정 면책제도 운영을 병행하겠다”고 말했다.

