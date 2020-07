광주서 초등학생 코로나19 첫 확진...엄마와 교회갔다 걸려(상보)

[아시아경제 이현우 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 누적확진자 수가 100명이 넘은 광주에서 첫 초등학생 감염자가 나왔다.

5일 광주시에 따르면 북구 한 초등학교 재학생인 남자어린이, 광산구 장덕동에 거주하는 60대 남성이 지역 107·108번째 확진자로 등록됐다. 107번 확진자인 초등학생은 일곡중앙교회 예배에 참석한 기존 확진자의 가족이다.

코로나19 사태 이후로 광주에서 초등학생이 감염된 것은 처음이다. 초등학교 저학년으로 알려진 107번 확진자는 증상이 없는 감염자로 알려졌다. 해당 학교는 지난 2∼3일 등교수업을 중단하고 원격수업으로 전환했다. 보건 당국은 107번 확진자의 동선을 파악 중이라 밝혔다. 60대 남성인 108번 확진자는 동구 금양오피스텔(금양빌딩)과 관련성이 확인됐다.

이들 2명은 전날 자정 전 확진 판정을 받아 4일 확진자로 분류됐다. 광주에서는 코로나19가 2차 유행을 시작한 지난달 27일 이후 8일 동안 총 75명의 확진자가 발생했다. 감염 경로별로는 금양오피스텔이 18명으로 가장 많고 광주사랑교회 15명, 일곡중앙교회 14명, 아가페실버센터 7명, 광륵사 관련 6명, 제주여행 6명, 한울요양원 5명, SKJ병원 2명, 해외 유입 2명 등이다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr