3차 추경, 문화·예술 일자리 확충 등 3469억원 확정

[아시아경제 김흥순 기자] 문화체육관광부는 올해 3차 추가경정(추경) 예산이 3469억원으로 최종 확정됐다고 3일 밝혔다. 6월3일 국회에 제출한 추경 정부 예산안 3399억원보다 70억원 늘었다. 정부예산안으로 제출한 일자리, 할인소비쿠폰, 한국판 뉴딜 사업이 통과됐으며 국회 심의를 통해 영화·방송 분야 직업 훈련 및 일자리 사업이 추가로 반영됐다. 추경 재원 마련을 위한 예산 지출구조조정은 정부 예산안(1883억원)대로 통과됐다.

◆ 문화예술·관광·영화 분야 일자리 확충 등 1327억원= 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 고용위기 극복을 위해 문화예술·관광·영화 분야 일자리를 확충한다. 주요 문화예술단체에 공연예술 지원인력을 파견하는 '공연예술 인력지원(288억원) 사업, 주요 관광지(354억원) 및 소규모 공연장(31억원) 방역 인력 지원 사업을 추진한다. 또 비대면·온라인 문화에 대응해 예술(33억원)·애니메이션(39억원) 등 분야별 소장 자료를 디지털화하는 일자리를 창출한다.

추경의 국회 심의 과정에서 영화·방송 분야의 일자리를 위한 사업도 추가 반영됐다. 코로나19로 단기적 실업 상태에 놓인 현장영화인들을 대상으로 직무 재교육을 실시하는 '현장영화인 직업 훈련 지원'(10억원), 영화·방송분야 전문인력을 활용한 뉴미디어 영상 콘텐츠 제작지원 사업(영화·방송 분야 각 35억원)을 통해 피해 업계를 지원한다.

◆ 할인소비쿠폰·경기보강 사업 2142억원= 공연·전시·영화·숙박·관광·체육시설 등 6대 분야 할인소비쿠폰(716억원) 사업도 추진한다. 분야별 할인소비쿠폰을 통해 코로나19 피해를 입고 있는 문화·체육·관광업계를 지원하고 하반기 문화수요 회복을 유도할 계획이다. 코로나19로 활동을 중단한 예술가와 단체에는 예술 창작의 기회를 제공한다. 다만 사업 추진 과정에서 중앙재난안전대책본부와의 협의 하에 철저한 방역조치를 병행하고, 코로나19 추이에 따라 시행시기를 조정할 예정이다.

이 밖에 온라인미디어예술활동 지원(149억원), 국민체육센터 친환경 재구조화(393억원), 공공미술 프로젝트(759억원), 스포츠산업 융자 지원(200억원) 등도 국회 심의를 통해 확정됐다.

문체부는 "할인소비쿠폰은 국민들이 문화·여가를 향유할 수 있도록 직접적으로 지원하는 사업"이라며 "국민들이 '안전한 문화생활'을 이어갈 수 있도록 철저한 방역 체계 아래 사업 추진 시기와 방식 등을 면밀히 고려하고 추진 상황을 지속적으로 점검하겠다"고 밝혔다.

