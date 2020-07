속보[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 확진자 3명이 추가 발생했다. 모두 CCC 아가페실버센터와 관련된 것으로 알려졌다.

