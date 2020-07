[아시아경제 이민지 기자]한국투자증권이 옵티머스자산운용 펀드 환매 중단 사태로 피해를 본 투자자들에게 원금 70%를 선지급하기로 했다.

3일 금융투자업계에 따르면 한국투자증권은 이날 소비자보호위원회를 열고 옵티머스운용 펀드 투자자를 대상으로 투자 원금의 70%를 미리 지급하기로 결정했다. 이 회사 관계자는 "자세한 내용은 추후 밝힐 예정"이라고 밝혔다.

옵티머스자산운용은 공공기관 매출채권에 투자한다며 투자자들로부터 수천억원을 끌어모은 뒤 서류를 위조해 실제로는 대부업체와 부실기업 등에 투자한 의혹을 받고 있다.

한편, 옵티머스펀드 또 다른 판매사인 NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 8,280 전일대비 90 등락률 -1.08% 거래량 816,836 전일가 8,370 2020.07.03 13:16 장중(20분지연) close 은 전일 피해자모임의 비상대책위원들과 만난 자리에서 피해보상 방안을 마련하고 고객 자산 회수에 최선을 다하겠다는 입장을 밝혔다.

