서울 종로구, 소녀상 주변 수요시위·반대집회 전면 금지

[아시아경제 조인경 기자] 매주 수요일 옛 주한 일본대사관 앞 '평화의 소녀상' 주변에서 열리는 정의기억연대(정의연)의 수요시위와 보수진영의 반대 집회가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 이유로 전면 금지된다.

서울 종로구는 3일 0시부터 감염병 위기경보 '심각' 단계가 해제될 때까지 종로구 중학동 일본대사관 일대 집회·시위 등 집합행위를 금지한다고 밝혔다.

집회금지 장소는 율곡로2길 도로와 주변 인도, 율곡로 일부(율곡로2길 만나는 지점∼경복궁교차로) 및 종로1길(경복궁교차로∼종로소방서) 도로와 주변 인도, 종로5길(K트윈타워∼종로구청) 도로와 주변 인도, 삼봉로(주한 미국대사관∼청진파출소) 도로와 주변 인도다.

집회금지 장소로 설정된 구역에는 옛 일본대사관 맞은편 소녀상도 포함돼 있다.

감염병예방법에 근거한 이번 조치는 위반 시 집회 주최자와 참여자에게 300만원 이하의 벌금이 부과된다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr