7월 2일 코스닥, 14.97p 오른 742.55 마감(2.06%↑)

2020년 07월 02일 코스닥 지수는 14.97p (2.06%) 상승한 742.55로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 제일테크노스 제일테크노스 038010 | 코스닥 증권정보 현재가 5,450 전일대비 1,255 등락률 +29.92% 거래량 3,429,847 전일가 4,195 2020.07.02 15:30 장중 close , 대성미생물 대성미생물 036480 | 코스닥 증권정보 현재가 19,000 전일대비 4,350 등락률 +29.69% 거래량 5,972,520 전일가 14,650 2020.07.02 15:30 장중 close , SBI인베스트먼트 SBI인베스트먼트 019550 | 코스닥 증권정보 현재가 738 전일대비 170 등락률 +29.93% 거래량 73,141,785 전일가 568 2020.07.02 15:30 장중 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 이디티 이디티 215090 | 코스닥 증권정보 현재가 910 전일대비 100 등락률 -9.90% 거래량 5,402,186 전일가 1,010 2020.07.02 15:30 장중 close , 나노엔텍 나노엔텍 039860 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 800 등락률 -6.20% 거래량 1,670,097 전일가 12,900 2020.07.02 15:30 장중 close , SKC 솔믹스 SKC 솔믹스 057500 | 코스닥 증권정보 현재가 4,165 전일대비 275 등락률 -6.19% 거래량 3,213,055 전일가 4,440 2020.07.02 15:30 장중 close 입니다.

